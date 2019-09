Joven de 23 recibe sentencia de un año de cárcel por hacerse pasar por doctor

California, Estados Unidos.- Ariya Ouskouian, un exalumno de la Universidad de California, fue detenido luego de que se hiciera pasar por un médico en varias ocasiones.

El joven de 23 años fue sentenciado a un año de prisión, además de que un juez de Estados Unidos le ordenó realizar 150 horas de servicio comunitario.

Ouskouia se hizo pasar por médico en un hospital de niños en al menos siete ocasiones, donde burlaba la seguridad para poder acceder a pisos de zonas restringidas.

Asimismo, se cree que también fingió ser un profesor en dos universidades, inspirándose en la película Catch Me If You Can, protagonizada por el actor Leonardo DiCaprio.

Ouskouian se hizo pasar por médico en la Universidad de Cal Irvine el 3 de mayo de 2018, y fue arrestado el mes pasado, además hace 4 años se desempeñó como presidente del capítulo universitario de Tustin Rotary.