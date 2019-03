Joven denuncia a su padre por abuso sexual; hoy admite que fue manipulada

Bahía Blanca, Argentina.- En 2007 Ceferino Rotili fue condenado a 6 años de prisión por abuso sexual agravado, según las declaraciones de su hija Mariana Rotili, la cual fue supuestamente violada por su padre cuando tenia 6 años de edad.

La joven de ahora 23 años decidió contar su historia por medio de Facebook, revelando que en realidad su papá nunca abusó de ella ni de su hermana menor.

Fue en el 2001 cuando las niñas levantaron una denuncia falsa contra su padre, diciendo que abusó de ella y su hermana. Mariana explica que en ese momento fueron manipuladas por su madre, pues solo tenían 6 y 3 años.

Claramente mi mamá no estaba bien, fue así cuando supe que mi papá era inocente y me decidí a buscarlo, hasta que lo encontré y desde ese día tuve una paz interior inmensa, el 17 diciembre del año pasado fue el día en donde todo se aclaró, era el cumpleaños de mi papa y pude hablar con él, hicimos una videollamada, se veía un tipo buenísimo y dije, claramente este chabon no hizo nada, después de todo, mi vida entera fue una mentira" reveló la joven en redes.