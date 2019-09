Joven desaparece y es vista en sitio web de tráfico sexual; su madre pide ayuda

Nueva Jersey, EU.- Aviana Weaver, de 17 años, se encuentra desaparecida desde el pasado 12 de septiembre y fue vista por última vez en su escuela, de acuerdo a información de la National Center for Missing & Exploited Children.

En entrevista con el medio local CBS Philly, su madre Scarlett indicó que los investigadores encontraron fotografías pornográficas de la joven desaparecida en un sitio web.

La adolescente cursa el último grado en la Escuela Secundaria Regional Rancocas Valley en Mount Holly, sin embargo, su celular se localizó en Filadelfia.

Nunca ha hecho esto antes, pero ella fue a la escuela y luego desapareció. Se perdió una cita con el oculista. No tiene ropa. Esto no es propio de ella. No me consta que consuma drogas, pues no tenemos familia ni amigos en Filadelfia. Esto no tiene sentido”, reiteró Scarlett en una estación de radio.