Nueva York, EU.- La rusa Anna Sorókina fue sentenciada en Nueva York entre 4 a 12 años de prisión tras ser declarada culpable de estafar más de 200 mil dólares a bancos, hoteles, restaurantes y a sus propios amigos.

La joven de 28 años también fue multada con 24 mil dólares, además de que se le ordenó pagar una restitución de unos 199 mil dólares.

Poco antes de conocer la sentencia, Sorókina ofreció una entrevista a The New York Times, donde expresó que no se arrepentía de nada de lo que hizo y que lo volvería hacer.

Lo que pasa es que no lo siento. Le estaría mintiendo a usted, a todos los demás y a mí misma si dijera que lamento algo de lo que hice", dijo Sorókina.

La joven reconoció haber falsificado registros bancarios, donde ademas expresó que no es una "buena persona".

Mi motivo nunca fue el dinero, tenía hambre de poder. No soy una buena persona", dijo hablando de sus planes de inaugurar un club privado.