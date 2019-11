Joven le pide matrimonio a su novia con cáncer durante la última quimioterapia

Ciudad de México.- Una mujer de 25 años de edad, quien padecía cáncer de mama desde el 2017, recibió una gran sorpresa durante su última quimioterapia, pues su novio de toda la vida le pidió que se casara con el.

Jillian Hanson se vio obligada a someterse a un largo tratamiento contra el agresivo cáncer que la atacó, por lo que no quería que su pareja de la infancia se sintiera obligado a estar a su lado.

Pese a cualquier diagnóstico, Max Allegretti, su novio, jamás se alejó de ella, ni la dejó sola.

Le dije que realmente no sabía lo que me esperaba, pero que seguro no iba a ser fácil. No tenía por qué quedarse, le expliqué que no estaba obligado a manejar una situación así de complicada", manifestó Hanson.