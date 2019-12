Joven muere aplastado por vehículo que fue encendido a control remoto

Nueva York, Estados Unidos.- Un hombre de Nueva Jersey perdió la vida al ser aplastado por un coche que avanzó hacia él cuando el dueño encendió el motor vía control remoto, indican reportes.

Michael Kosanovich, quien tenía 21 años de edad, se encontraba parado en medio de dos autos estacionados, en Queens, Nueva York la noche del pasado viernes, cuando de pronto uno de los coches arrancó hacia adelante.

Cuando el automóvil se movió, Michael quedó atrapado entre los dos vehículos. Personas que pasaban por el lugar se apresuraron a empujar el coche hacia atrás, pero este se movió hacia adelante por segunda ocasión, lo que provocó que el joven sufriera severo traumatismo en las piernas y el torso, informó el Departamento de Policía de Nueva York.

Michael Kosanovich tenía 21 años de edad/Legacy.com/Daily Mail

Michael Kosanovich fue trasladado de emergencia al Jamaica Medical Center, donde murió al día siguiente.

El Departamento de Policía de Nueva York indicó a Daily Mail que hasta el momento no se ha arrestado a ninguna persona y que se investiga lo sucedido.

Asimismo, la Policía dijo que conoce la identidad del conductor que encendió el motor del coche vía control remoto. Aunque el chofer no recibió cargos en un principio, un cargo por no prestar la debida atención podría aplicar, esto pese a que la persona no se encontraba detrás del volante, de acuerdo con NYC Streets Blog.

Reportes señalan que en el manual del automóvil con la opción de encendido del motor a control remoto, la fábrica advierte acerca de fallas en el sistema y que en algunas leyes comunitarias se requiere que el conductor vea el vehículo antes de encenderlo.

Hasta el momento permanece incierto por qué el coche se movió hacia adelante después de que su motor fue encendido.