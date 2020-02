Joven muere electrocutado al enchufar cargador del celular; su novia fue herida

Yoshkar-Olá, Rusia.- Un joven perdió la vida y su novia resultó herida luego de que él enchufó el cargador de su celular y ambos recibieron choques eléctricos, señalan reportes.

Kirill Matveev murió electrocutado y su novia Mira Polyshina, quien se encontraba parada junto a él y logró sobrevivir luego de que recibió choques menos severos, no pudo hacer nada para salvarlo.

La Policía sospecha que el cable eléctrico del cargador no estaba aislado de forma correcta, sin embargo, han emprendido una investigación para esclarecer el caso.

Matveev tenía 20 años de edad y trabajaba como mecánico en una empresa automotriz. Reportes señalan que murió en la escena luego del incidente ocurrido el pasado lunes.

Se describe que Mira Polyshina, de la misma edad de su novio, llamó inmediatamente a la ambulancia, sin embargo, los paramédicos no lograron salvar al joven electrocutado.

El Comité de Investigación de la República de Mari-El indicó que la probable causa de la tragedia fueron "problemas con el aislamiento del cableado".

Reportes señalan que Mira escribió un desgarrador mensaje tras el fallecimiento de Kirill Matveev.

Perdóname por no haber sido capaz de salvarte. Lo intenté, hice todo lo que pude para hacerte respirar, pero ni siquiera el equipo de la ambulancia pudo hacerlo. Te amo, mi cielo, como lo sabes muy bien... Oh, qué doloroso fue verte entonces, cuando no pude salvarte", reportan que expuso la joven.