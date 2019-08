Joven orina en papas de un Walmart, la Policía la busca y decide entregase

Washington, EU.- Una joven de nombre Grace Brown, fue a la Policía al ser buscada por las autoridades gracias a que las cámaras de seguridad mostraron el momento en el que orinó sobre papas dentro de un Walmart de la localidad de West Miin en Pensilvania.

El hecho ocurrió el 24 de julio cuando los trabajadores vieron las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad. En ese momento, decidieron informar a la policía local, que envió a un agente al lugar.

La joven enfrenta cargos por conducta criminal, comportamiento obsceno, desorden público y estado de embriaguez en la vía pública.

Brown acudió a la comisaría junto con su abogada, Casey White,quien dio su declaración ante los medios locales.

Esto no fue un montaje, no fue un intento de convertirse en la última sensación viral de internet. No tenía intención de perjudicar a Walmart. Se trata solo de una joven que tomó algunas malas decisiones", justificó la abogada.