Joven que dijo ser "blanca y muy bonita" como para ir tras las rejas libra prisión

Bluffton, EU.- Luego de ser detenida por conducir en estado de ebriedad y de realizar un listado de razones por las cuales no debía ser arrestada, entre ellas que es "blanca y muy bonita", la exporrista de 34 años de edad Lauren Cutshaw logró salvarse de poner un pie en prisión.

En su lugar, la mujer deberá formar parte de un programa de seguridad de drogas, esto después de declararse culpable de un cargo de conducción bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con reportes, las autoridades le marcaron un alto a Lauren para que se orillara el año pasado, en el estado de Carolina del Sur, luego de que la vieran no respetar una señal de alto mientras conducía a 97 kilómetros por hora.

La mujer, quien se desempeña como agente inmobiliaria, dijo a los policías que no debían arrestarla porque ella era una joven "muy limpia, de pura sangre y blanca", indicaron las autoridades en ese tiempo.

Se reporta que los ojos de Lauren estaban vidriosos y enrojecidos, y que pronunciaba mal las palabras.

Un examen probó después que el nivel de alcohol en la sangre de Cutshaw era de 0.18 por ciento, indicó la Policía de Bluffton.

Asimismo, Lauren también dio por razones para no ser arrestada que ella era una joven porrista, bailarina, miembro de una hermandad que se graduó de una "altamente acreditada universida"”. Sin embargo, fue esposada y llevada a la estación de policía.

Por favor, no quiero ir a prisión. No quiero saber cómo es… Soy una joven bonita. No me hagan ir ahí", se escucha que expone entre lágrimas Lauren en el video captado por la cámara de la patrulla que la detuvo.