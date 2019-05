Joven relata asesinato a niña: "Tomé un cuchillo y le di un puntazo en el cuello"

Barranquilla, Colombia.- Randy Champan reveló en momento que asesino a María José de 6 años en Barranquilla, crimen que realizó a cambio de 500 mil pesos colombianos.

Según relata el joven de 16 años, su tío Jimmy Champan tenía una deuda con la madre de la menor, por lo que decidió asesinar a la niña.

Ella gritó, tomé una manga de una camisa que tenía en el cuarto y se la puse en el cuello. Yo cogí un canasto de ropa y metí a la niña. Ella estaba viva, yo le dije que no hiciera bulla, la tapé y la tuve en el canasto como media hora".

El joven relata que tuvo que pedir ayuda a un amigo que es taxista para que lo llevara a un arrollo y poder ahogar a la víctima. Randy reveló que después del asesinato regresó a su casa caminando.

Yo la cogí del cuello y la ahogué, ella me decía 'Randy no, Randy no', pero yo le tapaba la boca".