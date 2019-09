Joven se despide de familiares por WhatsApp antes de suicidarse

Ciudad de México.- El pasado jueves, se informó de la historia de un joven colombiano que terminó con su vida en una universidad, pero antes mandó un mensaje a sus compañeros.

Jhonnier David, un joven originario de Tame, Arauca, Colombia, fue un destacado alumno de Ingeniería, que estaba en el sexto semestre.

El chico creo un grupo de WhatsApp, en el que puso a sus seres más cercanos para avisarles que “era el momento de partir”, además les pidió perdón.

Previo a su muerte, el chico difundía mensajes tristes mediante su Instagram, los cuales daban indicios a sus familiares para impedir su deceso.

Sometimes silence hurts more than words ever will (a veces el silencio duele más que las palabras)”, escribió.