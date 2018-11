Joven se tatúa la cara del médico que le salva la vida tras padecer cáncer

Córdoba, Argentina.- Un joven argentino se volvió viran en redes sociales luego que se tatuara en la espalda el rostro del médico que le salvó la vida.

En 2017, Nano Salguero, padecía de un cáncer de colon, por lo cual fue operado por el doctor Paul Lada. En agradecimiento, el chico se tatuó la cara del médico.

Con el doctor me une el vínculo médico-paciente. Yo no tengo trato con él fuera del hospital. De hecho, el tatuaje no se lo pensaba mostrar. Lo hice por mí. Pero el día que el doctor cumplió años le mandamos una foto”, relató el joven.