Jóvenes racistas tiran líquido corrosivo a mujer que caminaba hacia su trabajo

Bolton, Inglaterra.- En un ataque no provocado que genera indignación, unos jóvenes racistas lanzaron líquido corrosivo (lejía) a una trabajadora de cuidados de la salud que caminaba con rumbo hacia ayudar a su paciente con demencia.

Reem Fahad, de 24 años de edad, caminaba por una calle concurrida en el pueblo de Horwich, en Bolton, cerca de las 13:30 horas del martes cuando se pronto le lanzaron la sustancia desde un auto en movimiento.

La joven madre, quien es de raza mixta, estaba usando sus audífonos y viendo su teléfono en el momento en el que un auto negro aceleró hasta llegar a su lado, desde donde unos jóvenes le arrojaron el líquido corrosivo a la ropa.

Fahad, quien es originaria de Mánchester, dijo que los hombres también hicieron ruidos de monos desde la ventana del auto, una agresión racista que ella cree estuvo inspirada en los recientes e indignantes ataques que se registraron durante el partido de Bulgaria contra Inglaterra.

Dándole prioridad a su trabajo, Fahad se dirigió directo hacia el lugar en el que atendería a su paciente, para después ir a interponer un reporte ante la Policía por la agresión sufrida.

Para este punto, el líquido ya había manchado el uniforme de la joven y comenzaba a irritarle la piel.

Hubiera confrontado a los hombres si hubiera podido, eso no me detendría de ir a trabajar. Crecí en Mánchester en los 90, así que he experimentado el racismo casi toda mi vida y creo que este ataque simplemente muestra cómo el racismo no se ha ido, sigue ahí", compartió Fahad.