Juan Guaidó denuncia la muerte de uno de sus activistas durante el apagón

Caracas, Venezuela.- El partido opositor Voluntad Popular (VP), en el que milita el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, denunció este viernes la muerte de uno de sus activistas, Geovanny Espinoza, y la detención de otros ocho durante las protestas por el apagón del pasado 7 de marzo que afectó a casi toda Venezuela por cinco días.

Queremos anunciar el lamentable fallecimiento de nuestro activista Geovanny Espinoza, de 21 años, quien fue asesinado en Santa Bárbara del Zulia (noroeste) el pasado domingo 10 de marzo cuando protestaba en medio del apagón", dijo la diputada Adriana Pichardo del partido fundado por el opositor Leopoldo López, en prisión domiciliaria.

La legisladora indicó, en rueda de prensa, que el joven recibió un impacto de bala en el pectoral y otro en una pierna y pidió una investigación objetiva sobre su muerte.



Además dijo que varios activistas de partidos de oposición que protestaron por el apagón fueron detenidos, entre ellos ocho de VP.



El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) informó el jueves que contabilizaba cuatro muertos por las manifestaciones registradas en los días del corte eléctrico, incluido Espinoza.



De momento, el gobierno de Nicolás Maduro no ha ofrecido cifras sobre muertes, daños o pérdidas por el fallo eléctrico que atribuye a un "ataque cibernético" de Estados Unidos y la oposición local.



Aunque Maduro no ha culpado directamente a Guaidó por este apagón, su ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, le acusó de haber saboteado una planta eléctrica para dejar sin luz a Caracas y otras regiones.



La Fiscalía, por su parte, inició una investigación contra Guaidó por su presunta responsabilidad en la crisis eléctrica, pero la oposición rechaza tales acusaciones.



El antichavismo asegura que el apagón ocurrió por la falta de mantenimiento a la infraestructura eléctrica y a la negligencia en la estatal Corpoelec, responsable del suministro eléctrico en el país.



La nación petrolera atraviesa una grave crisis política que entró en una nueva fase cuando en enero pasado Maduro juró como presidente para un nuevo mandato de 6 años cuya legitimidad no reconocen la oposición ni parte de la comunidad internacional.



En respuesta, el líder del Parlamento, Juan Guaidó, proclamó un Gobierno interino y ha sido reconocido por una cincuentena de países como presidente encargado de Venezuela.