Jugador de rugby habría quemado a su esposa e hijos; después se quitó la vida

Brisbane, Australia.- Autoridades de Brisbane reportaron que el exjugador de rugby Rowan Baxter, así como su esposa y tres hijos, fueron hallados sin vida dentro de un auto incendiado.

Según TMZ el hombre de 42 años asesinó a la mujer de 31 años y a los pequeños, todos menores de 10 años, posteriormente se quitó la vida.

No obstante, la Policía de Australia ya investiga este caso donde por ahora no tienen certeza absoluta de cómo se generó el incendio, y no sabes si fue un suicidio o un accidente.

Autoridades recibieron una primera llamada para dirigirse a la trágica escena en Camp Hill, alrededor de las 08:30 horas de este miércoles.

Al llegar al lugar, paramédicos trataron de reanimar el exdeportista pero fue declarado muerto, su esposa falleció en un hospital por la gravedad de sus heridas.