"La causa es inexplicable": Mark sobre la muerte de su hermano Jeffrey Epstein

Estados Unidos.- El hermano de Jeffrey Epstein, convicto acusado por actos de pedofilia, habló acerca de la muerte del empresario y catalogó al hecho como "inexplicable" tras el resultado de la autopsia del cuerpo.

Epstein fue señalado como un delincuente sexual y por tener supuesto nexos con el expresidente Bill Clinton y con el Príncipe Andrew de Inglaterra. Además, acusaciones revelaron que formaba parte de una red de explotación sexual infantil.

He hecho las solicitudes correspondientes con la Justicia hasta dos veces, y no he escuchado nada. Me dijeron que alguien lo está investigando”, explicó el hermano de Epstein.