La exesposa del actor que da vida a la voz de Winnie Pooh lo acusa de violación

Estados Unidos.- El actor de Disney, Jim Cummings, quien hace la voz del oso amarillo, Winnie Pooh fue denunciado por su exesposa por mantener relaciones sexuales con ella sin su consentimiento y frente de su hija de cuatro años.

Los supuestos hechos ocurrieron entre el 2011 y 2018.

Stephanie Cummings aseguró que su exmarido llegó a su hogar el 31 de agosto de 2011, la cacheteó y nalgueó, justo antes de obligarla a tener relaciones sexuales frente a su hija.

Más tarde, vino por detrás y me agarró de un brazo, me hizo girar y puso su mano en mi nuca, obligándome a besarlo mientras me sostenía contra la pared", relató la mujer.