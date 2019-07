La otra cara del festejo de la independencia en Estados Unidos

Estados Unidos.- Este día 4 de julio, se celebra el día de la independencia en Estados Unidos, la máxima celebración de la patria en este país, pero no para todo es un festejo, por ejemplo los niños nacidos en dicho país, que viven en México.

Para los menores, no es un día para celebrar, ya que presentan muchas dificultades en México, las principales es que no cuentan con documentación, de identidad y estudios ya que no es valido aquí, lo que cursaron allá, tardan meses para poder ingresar a las escuelas.

No cuentan con servicios de salud y sus beneficios, no hablan bien el idioma y no se identifican con esta cultura.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) casi 600,000 mil niños nacidos en Estados Unidos viven en México, junto a sus padres deportados.

Un estudio reveló que el 53 por ciento de estos niños no tienen ciudadanía mexicana, por lo que es un gran problema para ellos, en todos los aspectos.