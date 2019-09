La petición de desconsolada madre cuyo hijo "ya no quiere luchar" por su vida

Gran Mánchester, Inglaterra.- Una devastada madre de familia apela a la solidaridad de extraños para que envíen felicitaciones de cumpleaños a su hijo, quien presenta una dolorosa condición en la piel que lo ha llevado a no querer "luchar más" y a decir que “ya tuvo suficiente de vivir”.

El joven Rhys cumplirá 14 años el próximo 21 de septiembre, por lo que su madre, Tanya Williams, solicita que le hagan llegar cartas de felicitación a su hijo. La devastada mujer siente un gran temor de que su hijo pierda la esperanza.

Rhys, del pueblo de Bolton, en Gran Mánchester, sufre una rara, limitante y agonizante condición en la piel. Cuando nació, sus padres no sabían si lograría vivir hasta sus años de adolescente.

El menor está confinado a una silla de ruedas debido a la severa epidermólisis bullosa que padece, condición que resulta en dolorosas ampollas, llagas y que incluso ha provocado que sus dedos se peguen.

De acuerdo con reportes, Rhys ha dicho que él desea que "una mariposa llegue y se lo lleve", mientras que su desconsolada madre se encuentra desesperada por mostrarle que tiene algo por qué luchar.

En los últimos meses, él ha tenido suficiente de vivir. Él ha tenido suficiente de sentir dolor con las llagas. Él simplemente quiere rendirse, ya no quiere luchar. ¿Qué haces como mamá?", reportan que expuso Tanya Williams.

La mujer espera que las personas envíen tarjetas de felicitación a su hijo, para que así Rhys vea que hay gente que se preocupa por él.

Él es un niño muy feliz la mayor parte del tiempo, pero recientemente es una lucha el tratar de sobrellevar esto para él. No creo que él pueda pelear por mucho más, su vida depende de esto. La vida de Rhys gira en torno a la escuela, Xbox, dormir, repetir", expuso Tanya.

Él no quiere ir de compras porque no le gusta la forma en la que lo ven las personas. Ya no quiero que sufra dolor, pero quiero que siga aquí", agregó la madre.