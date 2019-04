La reyna Letizia tras contestación deja atónita a alumna de bordado

Madrid, España.- Letizia Ortiz acudió este lunes 15 de abril a la escuela de Grabado y Diseño Gráfico de la Real Casa de la Moneda, junto a sus acompañantes entró a una de las aulas, donde una alumna le explicó cómo se hacen sus diseños y en qué consiste su trabajo, entonces la reyna contestó:

No me cuentes esto otra vez, que ya me lo han contado al entrar", contestó la reyna dejando callada a la alumna y dejando paralizados a los asistentes.