"La vi tomar su último respiro": Joven muere tras colapsar en festival musical

Kentucky, EU.- Trinity Jackson, una chica que tenía solo 15 años de edad, murió de forma repentina el pasado sábado después de que presentara complicaciones para respirar durante el popular festival musical Louder Than Life, en Louisville, Kentucky, indican reportes.

Jackson era asmática, tenía su inhalador en el lugar y su familia incluso llevó su 'máquina de rescate' al festival, donde la adolescente trabajó un turno de cuatro horas, reportó WDRB.

Sin embargo, Trinity comenzó a tener muchos problemas para respirar al grado de que su mamá debió llevarla a una carpa médica para que recibiera atención.

El inhalador no estaba funcionando, ella no lo sentía. Ella sentía una pesadez en el pecho y necesitábamos ayuda. Ella no caminó hacia la carpa, llegó hasta ahí en un carrito de golf, pero tuvimos que caminar fuera de la capara y entre la multitud", describió Brandi Moorman, mamá de Trinity, a WDRB.