Las oficinas de CNN, evacuadas tras la detección de un artefacto explosivo

Nueva York, EU.- La policía halló una bomba en la casa de Bill y Hillary Clinton, ubicada en un suburbio cercano a la ciudad de Nueva York, y un artefacto similar fue enviado a la oficina del expresidente Barack Obama. Por su parte, las oficinas de la cadena CNN fueron evacuadas en Manhattan ante la detección de un paquete sospechoso.

La policía todavía no detalló las circunstancias en las que se encontraron los objetos explosivos y se desconoce por el momento si los políticos estaban en el lugar.

En el caso de Obama, el Servicio Secreto informó que interceptó la mañana de este miércoles el "paquete sospechoso" antes que llegue a su destino, en Washington DC.

En tanto, la encomienda dirigida a los Clinton fue detectada la noche del martes en Chappaqua, en el condado de Westchester, donde la pareja tiene una lujosa residencia.

Las autoridades indicaron que en la revisión de rutina, los paquetes fueron identificados como "potenciales objetos explosivos", y aclararon que los destinatarios "no estuvieron en riesgo de recibirlos". No obstante, no se descarta que otros líderes políticos también sean blanco de estos ataques.

"El Servicio Secreto ha iniciado una amplia investigación criminal que incluirá todos los recursos disponibles a nivel federal, estatal y local para determinar el origen de los paquetes e identificar a los responsables", concluyó el comunicado.

Posteriormente, desmintió los reportes de un presunto envío similar a la Casa Blanca. En tanto, el gobierno de Donald Trump condenó los intentos de ataque y señaló: "Estos actos terroríficos son despreciables".

Por su parte, el FBI de Nueva York indicó que está al tanto del objeto encontrado cerca de la residencia de los Clinton y que sus fuerzas especializadas en terrorismo están colaborando con otras agencias en la investigación.

En tanto, las oficinas de Time Warner Center, donde opera la cadena CNN, fue evacuada este miércoles ante una amenaza de bomba. Los agentes anti explosivos trabajan en el lugar.

Los hallazgos fueron reportados dos días después de un descubrimiento similar en en el buzón de la residencia del multimillonario y filántropo estadounidense George Soros, también en el estado de Nueva York. En este caso, el artefacto fue detonado bajo control de los investigadores.

No se ha determinado aún si el paquete dirigido al donante demócrata fue enviado por correo o fue colocado en el buzón y hasta el momento no hay sospechosos. El magnate fue acusado falsamente en los últimos días de haber financiado la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige a EU.