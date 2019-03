Las universidades de Harvard, Stanford y Yale aceptan a joven mexicano

California, EU.- Un joven mexicano estudiante de la preparatoria Nogales High School ha sido aceptado para estudiar en Harvard, Yale y Stanford, tres de las universidades más importantes de EU.

Osvaldo Cervantes tiene 17 años expresa que esto es un gran sueño para él y que en un principio no lo podía creer.

Ahorita me han aceptado la escuela de Stanford, Yale y Harvard. Al principio no lo creí, al ver la carta, los correos electrónicos que me llegaron estuve asombrado que me escogieran a mí", comentó Cervantes.