Liam Spare y el temor de vivir con el 'síndrome de muerte súbita'

Reino Unido.- Practicar un deporte, recibir una sorpresa que despierte fuertes emociones o tan solo mover su cuerpo al ritmo de la música son actividades que podrían costarle la vida a Liam Spare, un joven británico que sufre el poco común ‘síndrome de muerte súbita’.

Tal padecimiento da paso a que el corazón de Liam no deba superar los 80 latidos por minuto, pues de ser así podría morir.

La condición del joven impide que este realice actividades deportivas, esfuerzos significativos como subir las escaleras, bailar e incluso tener emociones fuertes, por lo que Liam planifica cada paso que da, hasta la forma en que se va a dirigir a su novia para así evitar elevar su ritmo cardíaco.

Liam Spare fue diagnosticado con dos graves problemas del corazón cuando tenía ocho años, edad para la cual ya había sufrido dos paros cardíacos.

De acuerdo con diversos portales, ante la insistencia de la madre del joven los médicos realizaron más pruebas a Liam y determinaron que padecía de taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (CPVT, por sus siglas en inglés) y QT largo.

El primer problema da paso a que un aumento en el ritmo cardíaco provocado por emociones fuertes o actividades físicas desemboque en una frecuencia anormalmente rápida e irregular de los latidos del corazón, mientras que el QT largo es una afectación hereditaria que genera que el músculo tarde más de lo normal en recargarse entre latidos.

Desafortunadamente dichas condiciones no tienen cura, por lo que Liam ha debido aprender a vivir con ello y encontrar formas de planear sus movimientos para no acabar en el hospital, así como no beber ni fumar y evitar actividades que impliquen mucho esfuerzo.

Si me emociono demasiado, como una repentina descarga de adrenalina, podría morir… Para mí, un ritmo cardíaco elevado es bastante grave. Podría simplemente caer muerto si me emociono demasiado. Es realmente aterrador pensar en ello", reporta que expuso el joven a Metro UK.

Según se informa, a principios de año el estudiante de universidad cayó en coma luego de que su corazón se detuviera cuando hacía pesas en el gimnasio.

Al parecer el joven hizo demasiado ese ejercicio y terminó por sufrir el padecimiento. Luego de que un trabajador del gimnasio le aplicara reanimación cardiorrespiratoria, el joven recibió atención médica y fue intervenido para colocar un mini desfibrilador dentro de su cuerpo.

Liam Spare tiene un mini desfibrilador en su cuerpo por si su corazón vuelve a detenerse/YouTube