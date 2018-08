Líder británico honra las tumbas de los 11 terroristas del ataque de Munich

Jerusalén, Israel.- El líder británico Jeremy Corbyn causó indignación en el Reino Unido y en Israel, esto tras visitar la tumba de los 11 terroristas que masacraron a israelíes durante Juegos Olímpicos de 1972, conocido como la Masacre de Munich.

Corbyn estuvo de gira en Túnez y fue allí que visitó el lugar donde los extremistas palestinos fueron enterrados. El homenaje fue realizado a los miembros de Septiembre Negro quienes ejecutaron el secuestro, tortura y ejecución de 11 atletas israelíes en la villa olímpica.

Familiares y allegados a las víctimas le exigieron a Corbyn una disculpa pública que hasta el momento no fueron hechas. La gira del líder opositor fue hecha en 2014, pero las imágenes sobre su homenaje salieron a la luz recién ahora.

Las imágenes fueron reveladas por el diario inglés Daily Mail, por lo que Corbyn fue apuntado por sus inclinaciones antisemitas, las que él negó durante toda su carrera política. Las fotografías muestran al dirigente llevando un arreglo floral a las tumbas donde se encuentran enterrados los terroristas que masacraron a los 11 atletas israelíes. En otra imagen se lo puede ver rezando por ellos.

El Partido Laborista explicó que su integrante estaba allí por cumplirse un aniversario de un bombardeo israelí sobre un objetivo de la Organización para la Liberación de Palestina(OLP). Sin embargo, tiempo después de su visita el propio Corbyn había explicado que había ido allí para honrar ‘a otras víctimas del Mossad’. Esas "otras víctimas" eran los terroristas de Munich.

"Por ir a la tumba de una persona detrás del asesinato de 11 atletas, debería avergonzarse y disculparse. Él no es una persona de paz. No le molesta lastimar a las familias. Una persona que va a la tumba de los asesinos no quiere la paz", dijo Ilana Romano, la viuda de Yossef, el levantador de pesas que fue torturado, castrado y ejecutado por los terroristas palestinos en los primeros momentos del secuestro.

Ankie Spitzer, viuda de Andre, entrenador durante los Juegos, dijo, "No recordamos la visita de Corbyn a las tumbas de nuestros padres, hijos y maridos asesinados. Solo asistieron a los Juegos Olímpicos para participar en este festival de amor, paz y hermandad; pero todos volvieron a casa en ataúdes. Que el señor Corbyn honre a estos terroristas es el último acto de malicia, crueldad y estupidez".