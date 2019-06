Líder de NXIVM a esclavas sexuales: "Llegarán al clímax solo al ser violadas"

Ciudad de México.- El líder de la secta NXIVM enseñaba a sus miembros que la violación y el abuso infantil no son delitos, según un agente del FBI que testificó este viernes en el juicio contra Keith Raniere, indican medios estadounidenses.



Raniere está acusado de varios delitos, incluidos, conspiración, asociación delictiva, robo de identidad, extorsión, trabajo forzado, 'lavado' de dinero, tráfico sexual, entre otros.



Michael Weniger, agente especial del FBI, dijo al jurado que mientras se avanzaba por los cursos de NXIVM, la retórica en las clases se iba haciendo más misógina. Incluso, había una materia llamada Sexo, violación y orgasmo, en la que se enseñaba que ellas llegaban al clímax al ser violadas, de acuerdo con el diario The New York Post.



Raniere, supuestamente, también escribió en un e-mail:

Existe un porcentaje de mujeres que llegan al orgasmo al ser violadas".

Otro curso se titulaba Abuso, derechos y lesiones, en el que se enseñaba que el abuso infantil no es un crimen. Uno de sus postulados decía:

¿Dónde está el problema si un adulto tiene sexo con un niño, si éste lo disfruta?", señala la publicación estadounidense.