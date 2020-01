Locuras por amor: Hombre pide ser encarcelado con su novia para ayudarla

Kentucky, EU. – Mientras estaba siendo arrestado, un hombre en Kentucky, Estados Unidos pidió ser encarcelado junto con su novia, quien se encuentra en prisión.

La prensa local indicó que Raymond Pace, de 47 años, fue llevado por las autoridades por delitos de posesión de metanfetaminas, heroína y poseer objetos para el consumo de drogas.

El pasado sábado 4 de enero el hombre llamó a la Policía para denunciar el robo de una laptop, cuando el oficial Steven Debord acudió a la casa del sujeto, lo encontró intoxicado, solicitando que ser encerrado junto con su amada, quien enfrenta 5 meses de cárcel.

Raymond pidió que lo llevaran con su novia para que no se estresara, pero los oficiales se negaron. No se sabe si ya pudo ver a su novia o si cuenta con un abogado, el nombre de la mujer no fue revelado.