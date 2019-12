Locutor pide 'buen tiroteo' para dejar de hablar del 'Impeachment' de Trump

Colorado, Estados Unidos.- Un presentador de radio de Colorado canceló su programa después de que deseara un "buen tiroteo en la escuela" para romper la cobertura de las audiencias de juicio político para el presidente Donald Trump.

Chuck Bonniwell hizo el comentario mientras aparecía en una grabación del martes de su programa en KNUS 710-AM, llamado 'Chuck and Julie'.

Hayden inmediatamente descarta el comentario, tratando de ubicar la distancia entre eso y el programa.

No no. Ni siquiera, ni siquiera digas eso. No, ni siquiera digas eso ', le dice a Bonniwell. No nos llames. Chuck no dijo eso”.