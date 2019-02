Los abogados del 'Chapo' apelarán la sentencia condenatoria

Brooklyn, EU.- Los abogados de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán dijeron que apelarán la sentencia condenatoria, después de publicarse el veredicto del jurado popular que declaró culpable al capo mexicano de todos los cargos de narcotráfico tras más de tres meses de juicio en Nueva York.

Luchamos un montón. Esto es Estados Unidos, y no importa quién es el defensor, todavía tienes que luchar a muerte. No importa lo que piense la gente, el Gobierno, la defensa. Hicimos todo lo que pudimos, pero no fue suficiente", afirmó Lichtman.