Los devastadores 'Florence' y 'Michael', fuera de lista para nombrar huracanes

Miami, EU.- Los nombres de los destructores huracanes de categoría 4 'Florence' y 'Michael', formados en 2018 en el Atlántico, fueron retirados de la lista oficial rotativa que elabora la Organización Meteorológica Mundial (OMM), informaron este miércoles las autoridades.



Los sustitutos son 'Francine' y 'Milton', pero no se usarán hasta 2024, cuando, según el orden establecido, corresponde volver a usar la misma lista de nombres de la temporada 2018, señaló la Administración de Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos.



'Florence', con vientos de hasta 220 kilómetros por hora (140 m/h), descargó lluvias "épicas" e "inundaciones catastróficas", que devastaron partes de Carolina del Norte y del Sur cobró la vida de al menos 51 personas.



Tras impactar las islas de Cabo Verde y Bermuda, 'Florence' tocó tierra el 14 de septiembre en Wrightsville Beach, Carolina del Norte, donde según el Gobierno estatal ocasionó daños por 12 mil 700 millones de dólares.



En la vecina Carolina del Sur, los daños fueron por 1.200 millones, principalmente por los históricos registros de inundaciones, que afectaron también a Virginia. Michael, que tocó tierra en el noroeste de Florida el pasado 10 de octubre, fue el otro huracán protagonista de la temporada de huracanes de 2018.



El mayor daño lo causó en Estados Unidos, pero Cuba no se libró de sus vientos y lluvias, que dejaron miles de hogares sin electricidad, inundaciones y daños en la punta occidental de la isla.



Solo en Florida ocasionó la muerte de 43 personas, de acuerdo con los datos más actualizados de la División de Manejo de Emergencias estatal, y además hubo una decena de muertes más en Georgia, Carolina del Norte y Virginia.



Según los registros de la NOAA, 'Michael' es el más fuerte que ha impactado hasta ahora en la manga noroccidental de Florida. Con vientos de casi 250 kilómetros por hora (155 m/h), el huracán fue, además, el cuarto más potente que ha tocado tierra continental estadounidense.



El ciclón tocó tierra en Mexico Beach, pequeña localidad costera, que, junto con la vecina y mayor Panama City, sufrió lo peor del paso de 'Michael' en Florida, estado en el que se produjeron pérdidas agrícolas por más de mil 500 millones de dólares, según datos del en ese entonces Comisionado de Agricultura de este Estado, Adam Putnam.



A pesar de lo activa que fue, la temporada de 2018 no llegó al nivel de destrucción que la de 2017, en la que los huracanes Irma y María dejaron devastación a su paso por la cuenca atlántica y el Caribe. Sus daños equivalieron a unos 200 mil millones de dólares.

Esta nota incluye información de: EFE