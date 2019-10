Los fantásticos cosplays del hijo drag queen del nuevo presidente argentino

Buenos Aires, Argentina.- Recientemente Alberto Fernández se proclamó como nuevo presidente de Argentina, pero lo que muchos no conocen es el gran talento que posee su hijo.

Estanislao Fernández es una reconocida figura en las redes sociales, además de ser un admirador del animé, drag queen y del cosplay.

El joven fue fruto del matrimonio que el político ha tenido desde 2005 con Marcela Luchetti, quien habló con el diario Pagina 12 sobre cómo se sintió después que su padre le informó que buscaría contender por la presidencia.

Cuando me lo contó fue un balde de agua fría, porque no estaba al tanto ni lo esperaba. Lo primero que se me vino a la cabeza fue 'acá se termina esto para mí, voy a tener que cuidarme'”.