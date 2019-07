"Los mexicanos son cobardes, se hacen valientes pero no protestan": Tony Blair

Londres, Reino Unido.- El exprimer ministro de Reino Unido, Tony Blair llamó 'cobardes' a los mexicanos que votaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador y advirtió que el “sedentarismo” de los mexicanos solo provocará un destino similar al de Cuba.

La lucha por la libertad no es pacífica, es una lucha. Los mexicanos no entienden, son cobardes y se hacen los valientes e intentan reclamar derechos en países vecinos, en México no salen a protestar ni 50 mil personas juntas”, expresó en entrevista con la BBC.