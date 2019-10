Los tormentosos días de Nahir Galarza en el calabozo por subir fotos a Facebook

Buenos Aires, Argentina.- Nahir Galarza, la joven argentina que asesinó a su pareja Fernando Pastorizzo, de 20 años, narró cómo fueron los 5 días que pasó en el calabozo después de subir fotografías a Facebook desde prisión.

Como medida ante su falta, personal de la Unidad Penal de Mujeres Número 6 de Paraná, Entre Ríos, decidió castigarla con 10 días dentro del calabozo; sin embargo, su abogado buscó la manera para que le redujeran la sanción a la mitad.

La pasé mal, pero no me quedó otra que soportar ese encierro, de un lugar muy chiquito, oscuro, que abrían 2 veces por día. Fue un día que duró cinco días. A diferencia de la celda, donde me entretengo o hablo con mis compañeras, en el calabozo sólo tuve tiempo para pensar, me costó dormir y ni soñé”, señaló la convicta a una compañera.