Lula da Silva busca salir de prisión para asistir al velorio de su nieto

Río de Janeiro, Brasil.- Uno de los seis nietos del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, Arthur Araújo, falleció este viernes a los siete años de edad como consecuencia de una meningitis, confirmaron fuentes del Instituto Lula.

La defensa del mandatario pretende entrar con un recurso ante la Justicia para que Lula pueda acudir al velorio de su nieto, según dijeron a Efe fuentes del Instituto dirigido por el ex mantario.

Los padres del niño son Marlene y Sandro Luis Lula da Silva, hijo del ex presidente y de la ex primera dama Marisa Leticia. La familia pretende hacer el velatorio y el entierro en la tarde del sábado para que haya tiempo de que el ex presidente se desplaza hasta San Pablo.

Un hermano del presidente brasileño falleció el pasado mes de enero, pero la autorización judicial para asistir al entierro tan solo fue expedida en el momento en el que el cuerpo estaba siendo sepultado.

La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, lamentó en una red social la muerte del nieto de Lula y aseguró que harán "todo lo posible para que pueda verlo".

Fuerza presidente, estamos a su lado, sienta nuestro abrazo y solidaridad. Haremos de todo para que pueda verlo. Fuerza a la familia, a los padres Sandro y Marlene. Día muy triste", aseguró Hoffmann en su redes sociales.

El ex presidente se encuentra recluido en la sede de la Policía Federal de Curitiba desde abril de 2018 después de ser condenado a 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero en un caso vinculado con los desvíos de la petrolera estatal Petrobras.