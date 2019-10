Macabro hallazgo: Familia entera es acribillada hasta la muerte en su casa

Massachusetts, Estados Unidos.- Un padre de familia fue encontrado muerto junto a su esposa y tres hijos este lunes. Según su Facebook, el sujeto estaba "desempleado y volviéndose loco" al momento de su muerte. Todos fallecieron por heridas de bala.

Los cinco fueron encontrados dentro de su domicilio en Abington luego de que un familiar preocupado llamara al 911 durante la mañana de este lunes 7 de septiembre.



Las víctimas fueron identificadas como Joseph Zaccardi, su esposa de 40 años Deirdre Zaccardi y sus tres hijos; Alexis de 11 años y los gemelos Nathaniel y Kathryn de 9 años.

La empresa en la que Deirdre Zaccardi trabajó por casi dos décadas recordó a su "compañera y amiga desde hace mucho tiempo" con un tributo en Facebook.

Joseph Zaccardi, un hombre de 43 años egresado de la Universidad de Massachusetts, era un autor de libros para niños, según su página de Facebook. El hombre tenía listado en su estatus laboral que estaba "desempleado y volviéndose loco".

Autoridades declararon que no hay ninguna amenaza al público en estos momentos pero que no darán más detalles hasta realizar la investigación. Sospechas apuntarían a que fue un asesinato-suicidio, pero aún no se confirma nada.