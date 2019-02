Madre e hija vivían junto a los cadáveres de cinco de sus familiares en EU

Pensilvania, EU.- Dos familiares de Pensilvania acusadas de matar a cinco miembros de su familia en un posible pacto de asesinato-suicidio se mezclaron en un culto religioso y habían estado haciendo comentarios inquietantes sobre los demonios, según sus familiares.

Shana Decree, junto con su hija Dominique, de 19 años, está acusada de matar a su hija Naa'Irah Smith, de 25 años; su hijo Damon Decree Jr. de 13, su hermana Jamilla Campbell de 42 y las gemelas de 9 años de Campbell Imani y Erika Allen.

El exesposo de Shana Decree, Damon Decree, dijo que a penas hace unos días la familia había estado incursionando en algún tipo de culto y hablando de demonios.

Escuché que estaban en algo religioso pero no supe de qué. Simplemente no puedo creer que hayan hecho esto. Sé que lo religioso fue algo que encontraron en línea, pero no conozco ningún detalle porque ahora vivo en Carolina del Norte"., dijo a The Daily Beast el miércoles.