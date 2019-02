Madres separadas de hijos denuncian maltrato del Gobierno Trump

Washington, EU.- Un grupo de madres que fueron separadas de sus hijos en la frontera entre EU y México el año pasado denunciaron este lunes el maltrato del Gobierno del presidente de EU, Donald Trump, y el trauma que sufren a raíz de la aplicación de la política de "tolerancia cero" en el linde.

Leticia explicó que tomó la decisión de abandonar Guatemala junto a su hija después de recibir dos amenazas de muerte de una banda callejera.

Leticia forma parte de un grupo de seis familias de inmigrantes que presentaron un reclamo individual contra la Administración de Trump, bajo la Ley Federal de Demandas por Agravio (FTCA, en sus siglas en inglés), con la ayuda del Consejo Estadounidense de Inmigración.



Después de ser reunificadas 4 meses después de ser separadas, Leticia notó que su hija estaba "diferente" y "tenía muchas pesadillas".

Me despierto con sus gritos de 'mamá, mamá' mientras duerme. Si hoy en día hace algo mal o se le cae algo al suelo, llora y me suplica que no le pegue. No sé de dónde viene este temor, porque yo nunca la pegué", continuó.