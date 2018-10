Maestra que abusó de su alumno admite que lo drogó y sedució con fotos porno

New Smyrna Beach, Florida.- Stephanie Peterson es una profesora de secundaria de 27 años que se declaró culpable, ante una corte en Estados Unidos, de abusar sexualmente de su alumno de 14 años y de seducirlo con fotos de ella desnuda.

Sobre la joven maestra pesan los cargos de comportamiento obsceno, que involucró sexo con un menor y transmisión de material sensible. Ahora espera una sentencia, que podría ser de entre cinco o 10 años de prisión.

Peterson enseñaba ciencia en una escuela en New Smyrna Beach, Florida. Su arresto ocurrió en febrero, luego de que el menor abusado le contara todo a sus padres.

Aprovechando la ausencia de su marido bombero en las noches, la profesora salía a buscar al alumno y lo llevaba a su casa, donde abusaba sexualmente de él.

La relación duró tres meses, entre noviembre de 2017 y enero de 2018. La mujer abusó del menor en su casa, en el auto y en un granero que estaba detrás de su hogar.

Entre los métodos de seducción de la maestra estaba el de enviarle al adolescente fotos desnuda. La mujer también le compraba marihuana y una pipa para que pudiera fumarla.

Cuando la relación empezó a afectar su desempeño escolar, el adolescente le contó todo a sus padres. Al enterarse de esto, Peterson entró en pánico pues la madre del menor iba a llamar a la Policía.

Una conversación entre los dos, a través de la red social Snapchat, fue revelada por la Fiscalía.

Yo sé que lo fue (un error), y no sé dónde tenía la cabeza, pero, de alguna forma, me enamoré de ti por un momento breve y no sé por qué", siguió en sus mensajes la profesora.