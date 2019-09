Maestro pide sexo a alumnos a cambio de "corregir errores" en calificaciones

Reconquista, Argentina.- Un profesor fue denunciado por acoso sexual por varios alumnos en una universidad de Argentina. El sujeto, presuntamente se le insinuaba a los jóvenes y les pedía relaciones sexuales a cambio de mejorarles sus calificaciones.

El maestro identificado como Víctor Gahn, de 55 años, fue acusado por varios de sus alumnos luego de años de perpetrar los abusos. Uno de sus pupilos, Tobías Rizzieri, aseguró que el docente lo reprobó en varias ocasiones, sin embargo, lo invitó a su domicilio para "corregirle errores".

Además, asegura que lo acosó antes y después de un examen. Esto sucedió en el Instituto Superior de Profesores Número 4, 'Angel Cárcano', de la ciudad de Reconquista en Santa Fe.

El joven, además, declaró:

Al ser varones nadie se animaba a denunciarlo. En mi caso, me animé, con el apoyo de mi familia, porque tuve cuatro intentos para recibirme y siempre me ponía una excusa para desaprobarme, y después me invitaba a la casa para explicarme y corregir los errores. Accedí a la casa, la primera vez, pero me abrazaba, me decía que tenía algo extra que hacer si quería aprobar la materia".