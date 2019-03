¿Malas noticias para Trump? Mueller entrega informe sobre trama rusa a EU

Washington, EU.- El fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, no presentará más cargos en su investigación sobre los supuestos lazos entre Rusia y el equipo de campaña para las elecciones de 2016 del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según la confirmación de un alto funcionario del Gobierno.



El fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, entregó este viernes su informe al secretario de Justicia de EU, William Barr, después de casi dos años de indagar en los presuntos lazos entre Rusia y el equipo de campaña para las elecciones de 2016 del ahora presidente, Donald Trump.



Esto significa que la investigación de Mueller sobre la llamada "trama rusa" ha terminado, aunque las pruebas que ha recolectado podrán ser usadas por los fiscales generales de alguno de los 50 estados de Estados Unidos, como Nueva York, donde ya se está trabajando en otros casos gracias esas pesquisas.



En declaraciones a la CNN, Peter Carr, el portavoz de Mueller, dijo que el fiscal especial concluirá oficialmente su servicio en "los próximos días" y que, en este periodo, un "reducido número de personal" ayudará en las labores para cerrar su oficina, que ha mantenido en vilo a EE.UU. durante dos años.



Según el diario The New York Times, cinco de los 16 fiscales de Mueller ya habrían abandonado el equipo en las últimas semanas.



El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, recibió este viernes el informe final de Mueller y "este fin de semana como pronto" informará sobre su contenido a los legisladores, según les transmitió hoy en una carta.



Ese informe final no incluye nuevos cargos, ni siquiera imputaciones bajo secreto de sumario, según funcionarios citados por varios medios, lo que descarta la posibilidad de que Trump pueda quedar sujeto a una acusación federal que solo se haga pública una vez que abandone la Presidencia, como se rumoreaba en Washington.



Aunque Mueller no ha presentado directamente cargos contra Trump, sí ha enviado pruebas sobre delitos no relacionados con la trama rusa a fiscales de otros estados, como Nueva York, y es posible que esa información derive en imputaciones en el futuro.



En concreto, Mueller ha colaborado en numerosas ocasiones con el que fuera fiscal general de Nueva York, el demócrata Eric Schneiderman (2011-2018), que ha sido sustituido por Letitia James.



La investigación de Mueller, que comenzó en mayo de 2017, ha resultado en la imputación de 34 individuos, entre los que figuran seis exasesores de Trump.

Esta nota incluye información de: EFE