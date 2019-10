Mamá biológica de niña con enanismo revela su edad y niega que sea sociópata

Estados Unidos.- La madre biológica de Natalia Barnett, la menor con enanismo que ha acaparado titulares por presuntamente haber sido abandonada y por las acusaciones de sus padres adoptivos sobre que en realidad es una adulta siociópata, fue contactada por DailyMailTV e hizo revelaciones sobre su hija.

Como se ha de recordar, Kristine y Michael Barnett, la expareja que adoptó a Natalia en el 2010, enfrentan cargos por el delito negligencia, ya que se acusa que ambos abandonaron a la menor y luego se mudaron a Canadá.

Por su parte, el exmatrimonio asegura que Natalia, quien es originaria de Ucrania, en realidad es una adulta que pretende ser una niña debido a que padece severas enfermedades mentales.

Ahora, Anna Volodymyrivna Gava, la madre biológica de Natalia, rompió el silencio para DailyMailTV y defendió que su hija sí es menor de edad, además de negar que sea una sociópata.

Los médicos me dijeron que abandonara a la bebé: 'Dejala, no arruines tu vida', me dijeron. Los doctores y mi mamá me dijeron que la dejara. Ellos dijeron que la bebé nunca estaría bien, que nunca podría moverse, que estaría encadenada a una silla o a una cama", reportan que relató Anna.