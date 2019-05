Mamá descubre 25 mordeduras en su hija de un año al regresar de guardería

Arizona, EU.- Una madre se sorprendió al encontrar al menos 25 marcas de mordidas en el cuerpo de su hija cuando regresó a casa de la guardería.

Alice Martin, de Arizona, EU, Acusó de negligencia a la guardería por el daño a su niña de 15 meses y lo denunció a la Policía y al Departamento de Salud.

Alice se dio cuenta de que su hija, Rosalynn, estaba herida cuando la cambiaba de ropa en casa y encontró marcas rojas en la espalda.

La mujer le dijo a KOLD News 13: "Me revuelve el estómago. Me siento enfadada y triste al mismo tiempo. Al principio, yo estaba como '¿Son esas marcas de mordidas?' Y entonces, mi cerebro dejó de pensar y empecé a llorar.

El hecho de que no me notificaron incluso cuando la recogí es simplemente asombroso. Siempre quieres proteger a tus hijos y siento que eso no sucedió. Siento que la dejé con alguien que no la cuidó en absoluto".