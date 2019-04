“Mamá, no aguanto más”: El mensaje de hijo a mamá antes de acabar con su vida

Madrid, España.- Por segunda ocasión, el caso de un estudiante que acaba con su vida aparentemente tras sufrir bullying en la escuela vuelve a ensombrecer al instituto Ciudad de Jaén, ya que casi cuatro años después de que una de sus alumnas dejara de existir de esa forma luego de sufrir acoso escolar, un joven decidió esta semana lanzarse por la ventana de un edificio presuntamente por el mismo motivo.

Lo más desgarrador de la pérdida es que el joven dejó una carta dirigida a su madre en la que externó lo mucho que sufría al ser molestado en la escuela.

Mamá, me voy, no aguanto más, me roban, me hacen la vida imposible", reportó Antena 3 Noticias que escribió el muchacho de solo 16 años.