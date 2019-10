"Mamá no puedo respirar": Revelan que personas del camión de Essex iban vivas

Essex, Reino Unido.- Una mujer vietnamita llamada Pham Thi Tra My, de 26 años, había viajado a China y luego a Francia en su intento de ingresar al Reino Unido.

Su familia dijo que la joven había pagado a los traficantes 30 mil libras esterlinas (733 mil 128 pesos) para viajar a ese país "en busca de una vida mejor".

La mujer envió un mensaje de texto a su madre antes de morir:

Lo siento mamá. Mi viaje no ha tenido éxito. Te quiero. Me muero porque no puedo respirar '