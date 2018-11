Mario, el niño que fue parte de la Caravana Migrante escapa del albergue

Tegucigalpa, Honduras.- Mario David Castellanos, el niño que fue parte de la Carava Migrante, escapó del albergue a donde lo había llevado el gobierno tras ser deportado de México.

El menor de 12 años habló en el noticiero Hoy Mismo su fuga del albergue.

Yo estoy triste porque me dicen que me pueden agarrar otra vez y me pueden llevar, al hogar de la estatal Dirección Nacional de la Niñez, Adolescencia y la Familia (DINAF), comentó el niño en una entrevista autorizada por su padre, José Mario Castellanos, de 48 años.