Mata a su novia al jugar a la Ruleta rusa; creía que el arma estaba descargada

Chicago, Estados Unidos.- Una joven estudiante fue asesinada por su novio al jugar a la Ruleta rusa, indicaron fiscales del caso.

Se reporta que Lafayette Hodges, quien tiene 18 años y aparece sollozando en la fotografía de ficha policial, le dijo a las autoridades que él creía que el arma estaba descagarda cuando la sostuvo en la cabeza de Lyniah Bell, de 19 años, y tiró del gatillo en un apartamento de Chicago, Illinois, la tarde del viernes.

La familia de Bell asegura que la joven fue golpeada por Lafayette antes de dispararle, pero el hombre insiste en que la agresión fue un accidente, indicaron los fiscales el lunes, según CBS.

Hodges, quien se entregó a la Policía el sábado, le dijo a la Policía que "él la amaba mucho como para herirla" y aseguró que ellos estaban "jugando a pelear" con el arma.

Lafayette Hodges recibió cargos por el delito de homicidio involuntario y apareció ante la Corte el lunes.

Los familiares de Bell dijeron estar "muy decepcionados", refiriéndose a que no creen que la muerte de la joven haya sido un accidente.

La familia no lo está tomando muy bien. Sabes, ella es nuestra niña. Hay preguntas que no han sido respondidas. Aún hay muchos signos de interrogación. Por qué sucedió", reportan que expuso Sam Brown, primo de Lyniah, el sábado.

Bell fue hallada muerta de una sola herida de bala en la cabeza por oficiales que respondieron al reporte de un vecino que escuchó el disparo. Fue pronunciada muerta en la escena.

Familiares de Bell describieron que la joven era una brillante estudiante con una beca completa de la Universidad Estatal de Michigan, y se encontraba de visita en casa por el periodo de descanso. La madre de Lyniah estaba preocupada por que la joven regresara con su novio antes de volver a la universidad.

Él no me gustaba. Yo le dije, 'ustedes no coinciden, tú eres una estudiante de 10... él no está haciendo nada. Él está en las calles, tú no necesitas eso", reportan que expuso Evelyn Hightower, madre de la víctima, a WGN9.