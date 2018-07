"Me tiraron un tiro, me muero", últimas palabras de la joven Lourdes

Buenos Aires, Argentina.- En las últimas horas se conoció el dramático mensaje de WhatsApp que le envió Lourdes Espíndola a su pareja, también efectivo de la Fuerza, segundos antes de haber recibido un balazo en el cuello. "Me tiraron un tiro, me muero", se le escucha decir a la víctima, que ya fue declarada con muerte cerebral. El relato es escalofriante y gracias a ese audio pudieron atenderla con suma urgencia.

Su pareja, Fernando Altamirano, habló esta mañana y dijo que "no quiero que esto quede acá, no nos abandonen", al tiempo que reclamó: "¿Cuántos casos hay de policías que están a punto de retirarse, después de 30 años de carrera y les pegan un tiro? 'No esperemos esto', le dije".

También sostuvo que "con la gorda vivimos en Berazategui, laburamos 24 horas por día, teníamos seis horas de viaje por día y nos exponemos a esto". Y advirtió que el sueldo no alcanza y agregó que "lo único que nos solventaba era el adicional por guardia. Cobramos $ 1.700 por 12 horas de trabajo".

También contó un cruce con el Jefe de la Bonaerense, Fabián Perroni: "Cuando me vino a saludar, le dije: '¿así cuida usted a su personal?', y él saltó prepotente diciéndome: '¿qué te pasa, pibe?'. Después me acerqué y le pedí disculpas por hablarle así y le quise entregar mi credencial, pero no me la quiso agarrar. Entonces se acercó a mí y me dijo 'comportate como un hombrecito'. Me parece que no debería haber actuado así".