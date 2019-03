Médicos noruegos extirpan órgano al paciente que no debían tras confusión

Bergen, Noruega.- Médicos de una clínica en la ciudad de Bergen cometieron una equivocación a la hora de intervenir quirúrgicamente a una persona, ya que le extirparon el colon tras confundirle con otro paciente que necesitaba esa operación.

De acuerdo con información de la emisora ​​local NRK que ha trascendido a diversos portales, un hombre acudió al hospital luego de padecer un dolor estomacal.

El individuo fue llevado al quirófano después de que los especialistas consideraran que el origen de su malestar podía ser una espina de pescado que había ingerido, situación por la que podía ameritar una operación.

Por su parte, en el orden de personas que serían sometidas a operaciones se encontraba una que requería la extirpación del colon, la cual sería atendida antes del hombre con dolor estomacal.

Sin embargo, tras ocurrir una confusión los puestos del listado se alteraron y la persona que solo sufría dolor fue operada para extirparle el órgano.

Según se reporta, los médicos no se percataron de la equivocación hasta que ya no se podía hacer nada, una situación que la clínica lamentó y que aseguró no volvería pasar con los futuros protocolos a implementar.