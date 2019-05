Meghan Markle no es del agrado del círculo de amigos del Príncipe Harry

Londres, Inglaterra.- Recientemente la escritora británica Ángela Levin comunicó en los medios estadounidenses que la recientemente madre de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, Meghan Markle no es del agrado de los amigos del Príncipe Harry.

La escritora británica Angela Levin, quien previamente escribió biografías sobre Harry, de 34 años, hizo las declaraciones en el especial real de la cadena CBS, Meghan and Harry Plus One, que fue encabezado por Gayle King y que se transmitió hace unos días en Estados Unidos.

Y es que los amigos del príncipe dicen que Markle es quien lleva la batuta en la relación y sienten que no está jugando un papel de subordinación ante una figura real como Harry.

La biógrafa afirma que los círculos que rodean a la familia real pueden sentirse amenazados por Meghan quien no ha tenido limites en compartir sus puntos de vistas social y feminista.

Creo que no es popular en muchos círculos a menudo porque adoran a Harry y parecen pensar que está a cargo de la relación", Dijo Ángela.

Aunque los Duques de Sussex no parecen estar enterados de los comentarios a su alrededor, solo están enfocados en su estrenada paternidad.