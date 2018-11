Menor de 10 años rescata a cuatro niños de un incendio en Rusia

Moscú, Rusia.- Un niño se volvió un héroe tras haber salvado a cuatro menores que se encontraban en peligro junto con él en un domicilio ubicado en una población rural de la Republica de Sajá, en el Lejano Oriente de Rusia.

Con la información de algunos medios locales, el menor de nombre Arian de 10 años y otro niño estaban invitados a pasar una noche en la casa donde Stanislav Alekséyev y Tuyara Kuzmina vivían junto a sus tres hijos.

Десятилетний мальчик в Якутии спас четверых детей из горящего дома.



Пожар вспыхнул в деревянном доме. Ариан Алексеев проснулся от дыма, разбудил малышей и смог открыть окно. Дети выскочили на улицу практически без одежды.



Фото: Православный журнал «Фома» pic.twitter.com/7d0Klg18Pz — Телеканал «Россия 1» (@tvrussia1) 24 de noviembre de 2018

El suceso ocurrió la madrugada del 18 de noviembre cuando el menor despertó por el ladrido de un perro y señaló que vio humo por todos lados en la vivienda. Rápidamente el menor reaccionó y despertó a los otros niños, evitando así una gran desgracia.

Fui a la cocina y vi humo en todos los lugares, relató el menor”.

Por otro lado, la mamá de los menores de entre 6 y 11 años no corrió con la misma suerte, ya que a pesar de que ya había salido de la vivienda ilesa, creyó haber escuchado la voz de su hija, quien no se había dado cuenta que ya estaba a salvo y regresó a la casa, pero ya no pudo salir pues la vivienda se desplomó al poco tiempo. Su esposo no se encontró en la casa ese día, ya que se encontraba trabajando de noche.